Lekker meebrullen met Moonwalker op verjaardag van de King of Pop

The King of Pop zou woensdag zestig jaar geworden zijn. Ter nagedachtenis draait de Rotterdamse bioscoop Kino op de avond van Michael Jacksons verjaardag de singalong-versie van de film Moonwalker. Publiek kan meebrullen met alle hits van het album Bad.

"Het is tien jaar geleden dat Jackson overleden is. De film is dertig jaar oud en dat is eigenlijk wel een mooie samenloop van omstandigheden om hier iets mee te doen", vertelt programmeur bij Kino Jan de Vries op Radio Rijnmond.

Op 25 juni 2009 werd Jackson getroffen door een hartstilstand na een overdosis van het medicijn propofol. Doktoren probeerden in het ziekenhuis nog een uur lang de hartslag weer op gang te brengen. Tevergeefs.

Conrad Murray, de privéarts van Jackson, werd hiervoor veroordeeld tot de maximale straf van vier jaar gevangenis.

Jacksons carrière startte met The Jackson 5 samen met zijn broers. Begin jaren tachtig was hij uitgegroeid tot een van de grootste internationale popsterren. Wereldwijd verkocht hij tussen de 300 en 400 miljoen albums en singles. Zijn grootste succes was Thriller, met 65 miljoen verkochte exemplaren.

Moonwalker is om 20.00 uur te zien in de grote zaal van Kino.