Bij waarschijnlijk een eenzijdig ongeluk in de nacht van dinsdag op woensdag op de Deltaweg in Vlaardingen is een 25-jarige automobilist zwaargewond geraakt.

De auto was op de kop in een greppel naast de weg beland en heeft daarbij een lantarenpaal geraakt. De bestuurder is een Pool die in Vlaardingen woont. Hij is naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk gebeurd is.