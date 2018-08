Deel dit artikel:











Brand en ontploffing door hennepkwekerij in flat Rotterdam-Zuid Hennepplantage brandt uit in woning Lombardijen - Foto: MediaTV

In een flatwoning aan de La Fontainestraat in Rotterdam-Lombardijen is dinsdagavond laat brand uitgebroken. In het appartement op de vierde verdieping bleek een hennepkwekerij te zitten. De brand was al snel onder controle, maar veroorzaakte wel een ontploffing.

In verband met de hennep heeft de politie in de buurt van de woning een 44-jarige man aangehouden als verdachte. De brandweer heeft omliggende woningen gecontroleerd op rook. Over de schade door de brand en de grootte van de hennepkwekerij is niets bekend.