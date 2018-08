Vaste plekken voor duwbakken langs Eiland van Brienenoord

Aan de Maaskant van het Eiland van Brienenoord komen vijf vaste ligplaatsen voor duwbakken. De plek wordt al jaren gebruikt als ankergebied. Maar dat is volgens Havenbedrijf Rotterdam nu onveilig, omdat de duwbakken snel kunnen losbreken.

Een duwbak is een schip dat over een rivier wordt voortgeduwd. Er is geen bemanning voor nodig, behalve bij het aan- en afkoppelen. In het laadruim van kan van alles: erts, kolen, graan, maar ook containers.

“Duwbakken zijn zo groot en zwaar dat ze kunnen losbreken als ze voor anker liggen. Dat gebeurde wel eens bij het kenteren van het tij. Dat willen we niet hebben." zegt Ronald Paul van het Havenbedrijf. Voor de nieuwe, vaste afmeerplekken is overlegd met verschillende duwbakoperators.

Per afmeerlocatie is plaats voor vijf duwbakken. In totaal kunnen er dus 25 duwbakken liggen. De plekken moeten eind september klaar zijn.