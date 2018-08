De Mooij tekent profcontract bij Feyenoord

Splinter de Mooij heeft zijn eerste profcontract getekend bij Feyenoord. De middenvelder (17) ligt tot medio 2021 vast in de Kuip. De tiener heeft bijzondere maanden achter de rug.

Met Feyenoord onder 19 won hij deze maand het Mladen Ramljak International Memorial Toernooi en afgelopen zaterdag werd PSV onder 19 verslagen met 3-2 in de strijd om de Supercup.

“Ik heb de afgelopen jaren ongelooflijk veel geleerd van de trainers van de Feyenoord Academy. Dat mijn harde werken wordt beloond met een contract is hartstikke mooi”, aldus een dolblije De Mooij, die zijn contract tekende in het bijzijn van familie. “Nu wil ik doorpakken, dit seizoen in onder 19, maar mijn uiteindelijke doel is natuurlijk om de Kuip te halen.”