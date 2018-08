Deel dit artikel:











Van de Maas tot de kraan: ijzerdeeltjes als schoonmaakmiddel

Water. Niets is deze zomer zoveel besproken als dat. Door de droogte ging het vooral over kwantiteit, maar hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit? Verslaggever Thijs Blom gaat de hele week op pad met drinkwaterbedrijf Evides. Op de derde dag van zijn meeloopweek is hij te gast bij de zuiveringsinstallatie in Spijkenisse.

Via leidingen komt natuurgezuiverd Maaswater uit de Biesbosch in zuiveringsinstallaties terecht, zoals die op de Beerenplaat in Spijkenisse. Vanuit een opvangbekken wordt het door verschillende gebouwen en processen gepompt. Eerst wordt het water gezeefd, vervolgens worden er ijzerdeeltjes aan het water toegevoegd. "Aan die deeltjes blijven allerlei verontreinigingen vastplakken en die halen we er samen met de ijzerdeeltjes er weer uit", zegt waterkwaliteitsmanager Henk Ketelaars. In enkele bassins is vieze, bruine drab te zien. "Dat is dus precies wat we niet in het drinkwater willen hebben." Het water zit dan ongeveer op de helft van het zuiveringsproces. Een resterend probleem vormen dan nog bacteriën. Bij Aqualab Zuid wordt daarop gecontroleerd. "Wij vinden zelfs die ene bacterie door watermonsters te filteren en op bedjes op te kweken. Worden er stipjes zichtbaar, dan is het foute boel", is de simpele uitleg van microbioloog Paul van Hoesel. Donderdag bekijken we onder meer hoe Evides de bacteriën doodt. Onze verslaggever Thijs Blom volgt het water van de Maas tot de kraan. Evides maakt drinkwater voor 2,5 miljoen mensen in het zuidwesten van ons land, waaronder het grootste deel van onze regio. Van dat water heeft 80 procent als bron de Maas.