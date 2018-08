Flexwerkers gaan Mars voor Zekerheid lopen in Rotterdam

Steeds meer jongeren hebben te maken met flexwerk. Dat biedt maar weinig zekerheid. Daarom organiseert FNV op 7 oktober een Mars voor Zekerheid in Rotterdam.

"Het belangrijkste kenmerk is onzekerheid", zegt Marianne Jekkers van FNV. "Op korte termijn weet je niet of je morgen kunt werken en of volgende week genoeg uren kunt maken. Op lange termijn biedt het de onzekerheid of je je huis wel kunt betalen. Toekomstperspectief is er nauwelijks."

Werkgevers werken volgens haar graag met dit soort medewerkers, omdat ze flexibeler zijn en goedkoper dan vaste krachten.

Op dit moment zijn er ongeveer 2 miljoen flexwerkers in Nederland, weet Jekkers. "Een zorgelijke trend is dat het aantal flexbanen ten opzichte van het aantal vaste banen alleen maar toeneemt. We komen bijna op het keerpunt dat er meer flexbanen zijn dan vaste banen. Die trend willen we stoppen. We willen dat mensen weer een toekomst kunnen opbouwen."

Glad ijs

Bas Weertmeester werkt als flexwerker in een verzorgingstehuis. Hij was daar aangenomen als flexwerker en kon de eerste paar jaar full-time aan de slag. Maar toen kwam er een bezuinigingsronde. "Omdat ik een flexcontract heb, konden ze van de ene op de andere dag zeggen: je gaat van vijf naar drie dagen."

"Daar heb je net zo heel veel tegenin te brengen", vervolgt hij. "Uren claimen is ook heel erg glad ijs. Als je naar de rechter gaat, is er een vertrouwensbreuk tussen werkgever en werknemer."

FNV erkent die tweestrijd. "Dat is zeker een groot probleem. Het doet ook iets met het recht van mensen om zich op de werkvloer te organiseren, om hun mening te geven. Dat is een groot goed in Nederland, maar je merkt door de doorgeslagen flexibilisering dat de verhoudingen anders worden. En dat werknemers terecht soms niet durven op te staan en daar ook de gevolgen van ondervinden."

Volgens haar staat minister Koolmees vooral aan de kant van de werkgevers. Dat et midden- en kleinbedrijf veel flexwerkers inhuurt, kan Jekkers nog wel begrijpen. "Maar 85% van de flexwerkers werkt helemaal niet bij het MKB. Al die bedrijven zouden gewoon zekerheid kunnen bieden. Maar er wordt vanuit de politiek gekozen voor de werkgevers."

Om aandacht voor de situatie van flexwerkers te krijgen is 7 oktober is een actiedag, de Mars voor Zekerheid.