Albrandswaard mag op zoek naar nieuwe burgemeester

Rhoon en Poortugaal mogen op zoek naar een nieuwe burgemeester. Dat heeft commissaris van de Koning Jaap Smit de gemeenteraad dinsdagavond laten weten.

Albrandswaard krijgt een nieuwe burgemeester, omdat Hans Wagner in juni volgend jaar stopt. Hij had al eerder aangegeven dat hij geen tweede termijn ambieert.

In Albrandswaard maakte zich men wel zorgen over de zelfstandigheid. Het een kleine gemeente met 25 duizend inwoners, de mogelijkheid bestond dat Rhoon en Poortugaal zich moesten aansluiten bij een andere gemeente.

Daarnaast was er de laatste tijd kritiek op de bestuurlijke samenwerking met Barendrecht en Ridderkerk, vooral vanuit de partij Echt voor Barendrecht. Ook een rapport van Berenschot legde een aantal pijnpunten bloot.

Jaap Smit zag in die twee punten blijkbaar geen reden om in te grijpen. Het profiel voor de nieuwe burgemeester moet eind dit jaar klaar zijn. In juni 2019 moet de opvolger van Wagner aantreden.