Nog meer steunpalen onder balkons in Maassluis

Een flat aan het Fenacoliusplein in Maassluis (Foto: Google Streetview)

Woningcorporatie Maasdelta Groep gaat de balkons van de flat aan het Fenacoliusplein in Maassluis stutten met stalen steunpalen. Volgens de nieuwe veiligheidsregels hebben de galerijen aan de voorkant van de flat niet voldoende draagkracht. Aan de achterkant zijn geen problemen.

Er is volgens de woningcorporatie geen direct gevaar, maar er moeten wel maatregelen genomen worden. Ingenieursbureau IOB uit Hellevoetsluis gaat de galerijen en balkons onderzoeken. Het aanbrengen van de stalen stempels begint op 3 september en duurt een paar dagen.

Het is niet de eerste keer dat Maasdelta balkons ondersteunt. Begin juni vielen er op de Frans Halslaan brokken beton van balkons naar beneden. In juli zijn de balkons verschillende flats aan de P.C. Hooftlaan, Van Lennepstraat en Vondellaan in Maassluis ondersteund.

Ook in Spijkenisse worden er de komende tijd vijfhonderd balkons en galerijvloeren verstevigd van de flats in de wijk Groenewoud. Deze flats dateren uit de jaren zestig. In het hele land hebben balkons uit die tijd al voor problemen gezorgd.