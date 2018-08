Man zwaargewond na beknelling tussen trein en vrachtwagen bij Pernis

Aan de Butaanweg op de Vondelingenplaat zijn een Belgische tankauto en een goederentrein op elkaar gebotst. Een man zat bekneld. Hij is bevrijd door de brandweer en daarna met een spoedtransport naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeluk gebeurde bij de poort van het bedrijf CTT. Wat er misging is nog onduidelijk. De man stond op de trein en kwam door de klap tussen de trein en de tankwagen terecht.

De brandweer is een half uur bezig geweest met de bevrijding van de beknelde man. Hij was aanspreekbaar, liet een woordvoerder weten. Onduidelijk is hoe de man er nu aan toe is.

De politie heeft het spoedtransport naar het Erasmus MC begeleid.

Het spoor ligt vlak naast de uitgang van de Beneluxtunnel (richting Zuid).