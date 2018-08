Deel dit artikel:











Taakstraf geëist na omslaan boot op Nieuwe Maas Hulpverleners op de kade na het ongeluk op de Nieuwe Maas

Justitie in Rotterdam heeft tegen de schipper van een motorboot een taakstraf van 120 uur geëist voor een ongeval in november 2015. De boot die hij bestuurde, sloeg om en zonk waarna tien opvarenden in het water terechtkwamen.

Het ongeluk gebeurde op de Nieuwe Maas ter hoogte van Rotterdam-Schiemond. De opvarenden zaten op de speedboot voor een bedrijfsuitje. Volgens justitie is de 51-jarige schipper onvoorzichtig geweest door te dicht achter een duwbak-combinatie te varen. Die veroorzaakte hoge golven. De speedboot maakte water en kapseisde. Alle opvarenden konden de kade bereiken. De schipper zegt dat het op zich niet riskant was om de hoge golven te ‘pakken’. Dat is ook gebruikelijk bij dit soort tochtjes door de Rotterdamse haven. Zijn advocaat wees er op dat de opvarenden vooraf een vrijwaring hadden getekend en zich bewust waren van de eventuele risico’s. De verdachte voer al drie jaar met de speedboot en had nog nooit problemen gehad. “Dit is het laatste wat je wilt als schipper, maar het was echt een ongeluk. Een samenloop van omstandigheden.” Volgens justitie had hij bewust de hoge golven opgezocht. Drie zwemvesten bleken niet te functioneren. De tien opvarenden hebben allen schadevergoedingen ingediend voor spullen die zij zijn verloren, of die onbruikbaar zijn geraakt. Het gaat om horloges, portemonnees, autosleutels en kleding. Daarnaast vragen zij ieder 500 euro smartengeld. De advocaat van de slachtoffers betreurde het zeer dat de schipper al die jaren nooit contact heeft gezocht. “Geen enkel teken van compassie, terwijl deze mensen de dood in de ogen hebben gekeken toen zij in het water lagen.” Volgens de schipper had zijn werkgever hem verboden contact op te nemen. De rechter in Rotterdam doet op 12 september uitspraak.