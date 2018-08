Op de Maasvlakte heeft de douane dinsdag een grote partij harddrugs onderschept. In kartonnen dozen met plastic afval zat 260 kilo cocaïne verstopt. De container kwam uit Curaçao.

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn vier personen zijn aangehouden, allemaal in de directe omgeving van de terminal. Of zij ook iets met met de cocaïnesmokkel te maken hebben, is nog niet duidelijk. Ook is een personenauto is beslag genomen.