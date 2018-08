Nieuw paradijs in het Haringvliet voor vissen en vogels

Het Haringvliet is binnenkort een ‘eiland’ rijker. We kennen Tiengemeten, minder bekend is Slijkplaat. En het Wereld Natuur Fonds (WNF) creëert nu samen met het Droomfondsproject Haringvliet ter hoogte van Middelharnis een heel nieuw vogel- en viseiland.

Het wordt vooral een kale zandplaat van zes hectare groot, waar trekvissen veilig kunnen paaien en vogels rustig kunnen eten en broeden.

"De Haringvlietsluizen gaan op een kier, maar dat betekent niet dat er getijdenwerking komt die vanzelf zorgt voor dit soort zandbanken en slibplaten", legt Bas Roels van WNF uit. “En dus helpen we de natuur. dat is hard nodig, want het gaat slecht met veel soorten.”

Kijkhut

Toch wordt het voor bezoekers wel mogelijk om een kijkje te nemen. Er komt een aanlegsteiger en een vogelkijkhut.

“Maar het wordt natuurlijk geen eiland om te voetballen en te barbecueën. Het gaat puur om natuurbeleving. We hopen hier volgend voorjaar al broedende sterns, kluten en plevieren te hebben.”

Tekst gaat verder onder de tweet.



Uitstel kier

De aanleg van het eiland hangt samen met het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen. Door het 'kieren' valt straks een barrière weg voor tussen de zee en rivieren trekkende vissen. Op 5 september zou dit officieel gebeuren, maar door de lage waterstanden na de droogte is dit moment uitgesteld

“Jammer, want het gaat puur om een beeldvormingskwestie”, vindt Roels. “Er is nu opeens weer een discussie over verzilting, terwijl afgesproken is dat het kierbesluit geen druppel zoet water mag kosten. Die twee dingen bijten elkaar hier niet.”

Ondiep

Het nieuwe eiland moet half oktober klaar zijn. Er is voor de plek bij Middelharnis gekozen omdat hier vroeger al een zandbank lag.

“Het is één van de ondiepste plekken van het Haringvliet, dus die leent zich er goed voor. Je hebt minder materiaal nodig en hij ligt al buiten de scheepvaartroutes.“