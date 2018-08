Scheppende Wil mag na 66 jaar eindelijk de kelder uit

Museum Boijmans van Beuningen haalt voor het eerst sinds 1952 een beeld van Johan Polet (1894-1971) uit depot. De kunstenaar werkte in de Tweede Wereldoorlog samen met de Duitsers en was daardoor na de oorlog omstreden.

Het gaat om het kunstwerk Scheppende Wil dat Polet in 1935 in opdracht van de gemeente Amsterdam maakte. Het stenen beeld moest een cadeau worden aan Rotterdam voor het nieuwe gebouw van Boijmans.

Het beeld van een staande man werd tijdens de creatie steeds groter en duurder. Amsterdam ging daar steeds mee akkoord vanwege de status en faam van Polet.

In de Tweede Wereldoorlog voegde Polet zich naar de ideeën die de nazi's over kunst hadden. Hij sloot zich onder meer aan bij de Nederlandsche Kultuurkamer, een Duitse instelling waarbij kunstenaars, muzikanten, acteurs, artiesten, schrijvers en journalisten zich moesten aanmelden om te kunnen werken.

Polet, die waarschijnlijk geen verrader was, verloor daardoor flink aan populariteit. Hij werd de rest van zijn leven met de nek aangekeken. Toen De Scheppende Wil in 1952 eindelijk klaar was, werd het weggestopt in de kelder van het Rotterdamse museum.

De Scheppende Wil gaat nu naar Museum MORE in het Overijsselse Gorssel voor een solo-tentoonstelling over Johan Polet. In de expositie zijn van 23 september tot 7 januari vijftig beelden van hem te zien, afkomstig uit verschillende musea en van particulieren.

Boijmans komt dit najaar met een tentoonstelling over het eigen oorlogsverleden.