Vijfenvijftig zij-instromers staan in Rotterdam direct voor de klas

Meteen lesgeven, terwijl je net aan je opleiding begint. En daar ook nog eens een volledig salaris voor krijgen. Dit jaar starten 55 'verse' zij-instromers op Rotterdamse basisscholen. De spoedingreep is bedoeld om het lerarentekort tegen te gaan.

Op basisschool OBS Blijvliet in Rotterdam-Zuid begint Synthia Inge na een carrière in de financiële wereld als juf van groep 6. Ze is gekoppeld aan ervaren leerkracht Brenda. Allebei geven ze drie dagen les aan de klas, op woensdag doen ze dat samen.

Naast die drie dagen gaat Synthia één dag per week naar school zodat ze ze binnen twee jaar haar onderwijsbevoegdheid kan halen. "Ik kon me steeds minder vinden in de focus op winst in de financiële sector", zegt Synthia. "Toen ik met moederschapsverlof ging besloot ik te stoppen en heb ik contact opgenomen met scholenkoepel BOOR."

Directeur Jeroen Appel van OBS Blijvliet gelooft in het concept van de zij-instromers. "Het mes snijdt aan twee kanten. Allereerst is het een oplossing voor het lerarentekort, daarnaast zijn deze mensen hbo-geschoold en nog belangrijker; ze nemen levenservaring mee."

Ook denkt Appel dat een frisse blik welkom is in het onderwijs. "Zij-instromers komen soms uit de zakelijke wereld, die kijken toch anders tegen zaken aan. Die frisse blik is goed voor het onderwijs."

Het lerarentekort is in Rotterdam groter dan in vorige jaren. Tientallen scholen zijn het schooljaar begonnen met openstaande vacatures.