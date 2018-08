Rechter tegen moordverdachte: 'Ik denk elke dag aan u'

De zitting tegen Albert B., verdacht van de moord op twee Rotterdamse vrouwen, lijkt woensdag een formaliteit te worden. Maar daar denkt rechtbankvoorzitter Jacco Janssen anders over. Hij doet een ultieme poging door te dringen tot de verwarde verdachte.

Zijn openingszin is verrassend. "Meneer B., weet u dat ik elke dag aan u denk?" De verdachte kijkt hem niet begrijpend aan. "Ik fiets van huis naar de rechtbank en dan kom ik langs de Willemsbrug. Daar is een van de twee meisjes om het leven gekomen."

De dakloze Berendina Stijger werd in 1990 onder de Willemsbrug gevonden. Haar keel was doorgesneden. Rechter Janssen: "Uw sperma zat in haar. Haar onderbroek was ook doorgesneden."

Albert B.(59) begint een onsamenhangend verhaal. Dat hij bij Hoogovens had gewerkt. Dat hij bruggen had gebouwd, of in ieder geval onderdelen van bruggen.

Lamellen

De rechter probeert hem terug te brengen naar het plaats delict. "Staat u eens op en kom hier bij het raam staan." Jacco Janssen schuift de lamellen van de rechtszaal opzij. "Kijk, daar ligt de Willemsbrug. Daar, bij die brug, heeft u daar seks gehad met die vrouw?"

Ze staan naast elkaar bij het raam. De rechter met toga, Albert B. in zijn opvallende jas, met verf besmeurd. "Ik heb geen seks gehad. Ik heb haar niet vermoord. Wat voor nut zou ik erbij hebben?" Ze gaan beiden weer zitten.

De rechter doet een tweede poging hem aan het praten te krijgen. "Kent u de Kunsthal? Daar kom ik wel eens op zondag met mijn kinderen. Dan moet ik weer aan u denken. Weet u waarom?" De verdachte schudt zijn hoofd. Hij kent de Kunsthal niet.

Keel doorgesneden

De prostituee Francis Garcia Hofland werd in 1991 dood aangetroffen op het talud van de Westzeedijk. Tegenover de plek waar tegenwoordig de Kunsthal staat. "Ook bij haar was de keel doorgesneden en zat uw sperma in haar."

Albert B. begint een klaagzang, over de behandeling in de gevangenis. Hij zegt dat zijn kleding in beslag is genomen, inclusief zijn schoenen. Papieren zijn vernietigd. "Ik snap er niets van."

De rechter geeft het op. Hij trekt zich even terug met zijn collega's en stelt dan de laatste vraag aan de verdachte."De volgende keer is een hele belangrijke zitting. Zou u dan uw medicijnen weer kunnen slikken, tegen schizofrenie?" Een collega-rechter vult aan: "Zodat het een beetje rustig wordt in uw hoofd. Want als we nu A vragen, geeft u C als antwoord..."

Medicijnen

Albert B. schudt weer zijn hoofd. "Er is niets met mij aan de hand. Welke medicijnen moet ik dan nemen?" De rechter belooft contact op te nemen met de advocaat van de verdachte om het door te spreken. Woensdag was de advocaat niet aanwezig in de zaal. Het zou immer slechts een kortezitting worden.

Op 18 september wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Dan zal ook voor de nabestaanden na ruim 25 jaar duidelijkheid moeten komen op de vraag of de moorden op Berendina Stijger en Francis Garcia Hofland eindelijk als opgelost kunnen worden beschouwd.