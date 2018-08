Sietske wil een tuktuk voor Katendrecht

"Ze kan niet staan en niet lopen", zegt Sietske Frickus (68) over een oudere dame die ze vandaag met haar auto reed naar het buurthuis. De inwoonster van Rotterdam-Katendrecht wil samen met haar echtgenoot Eric de oudere Kapenezen niet thuis laten verkommeren. Nu hoopt ze op een gesubsidieerde tuktuk om nog veel meer ritjes te kunnen rijden.

Buurthuis 't Steiger is de thuisbasis van Sietske en Eric. Daar koken ze maaltijden voor de buurt en organiseren ze gezellige middagen. Ze vonden het jammer dat er ouderen waren die graag wilden komen maar niet konden, omdat ze slecht ter been waren. Voor hen zijn de autoritjes begonnen.

"Die dame was zo blij. Ze was echt in tranen en heeft me wel twintig keer bedankt. Ze kon het nauwelijks geloven dat iemand dit doet voor een ander. Maar ik vind het eigenlijk de gewoonste zaak. Mijn oma deed op haar negentigste nog steeds vrijwilligerswerk."

Tuktuk

Met een tuktuk, een gemotoriseerde riksja, verwacht het echtpaar Frickus letterlijk en figuurlijk meer meters te kunnen maken. Ze hebben hun vraag neergelegd bij de wijkraad van Katendrecht die er woensdagavond over vergadert. Het voorstel zal waarschijnlijk niet worden afgewezen, maar de kans is groot dat er wordt gezocht naar partners voor het aanschafbedrag van zo'n 7.000 euro.

Sietske en Cees hopen vurig op een positief antwoord. "Met een tuktuk kunnen we meer mensen hierheen halen en maak je nog meer mensen blij. Ik ken een dame van 87 die niet veel heeft en slecht ter been is. Zonder het buurthuis weet ik zeker dat ze er niet meer lang zou zijn."