Kwalificatietoernooi voor WK Cricket bij VOC en Excelsior '20

Een aantal 'kleine cricket-landen' krijgt vanaf woensdag tot en met zondag in Nederland de kans om zich te plaatsen voor een voorronde voor het WK cricket in 2020. Er wordt onder andere op het complex van VOC uit Hillegersberg-Schiebroek en Excelsior '20 uit Schiedam gespeeld.

Onder andere landen zoals Guernsey, Gibraltar en Israël doen mee.

Reinout van Ierschot, voorzitter van de cricketafdeling VOC, legt uit. "De wereldcricketbond zorgt er nu voor dat alle landen kans maken om zich te kwalificeren voor het WK cricket in 2020. Die serie begint nu met 18 Europese landen, verdeeld over drie poules.

De top-twee van elke poule gaat door naar een toernooi volgend jaar en die spelen met z'n zessen weer tegen elkaar. De top-twee daarvan gaat weer door naar een volgend kwalifcitatietoernooi waar Nederland waarschijnlijk aan mee zal doen."

Nederland

Het toernooi wordt hier georganiseerd om verschillende redenen. "De Nederlandse cricketbond heeft gepitcht om het toernooi te organiseren. We hebben goede velden, er zijn goede faciliteiten en we hebben goede organisatietalenten in Nederland, dus daar hebben we het op gewonnen."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Reinout van Ierschot. In de andere video gaat Van Ierschot ook nog even in op het kampioenschap van VOC.