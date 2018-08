Patronenraper overstelpt met reacties na uitzending

Eric Alblas maakt bijna dagelijks rondes door Rotterdam in zijn scootmobiel om lachgaspatronen te verzamelen. Zijn verhaal eerder deze week bij RTV Rijnmond maakte honderden reacties los. Bijna allemaal dankbaar, soms boos vanwege de rotzooi en vaak ook met een oproep om statiegeld te gaan heffen.

"Waarom ik er zoveel energie in steek? Omdat ik het gewoon belangrijk vind dat de stad waarin in leef, schoon is. Als niemand er wat aandoet, gebeurt er niets", vertelt de zéér betrokken Rotterdammer.

De verantwoordelijk wethouder heeft al laten doorschemeren dat hij weleens met de patronenraper aan tafel wil zitten . Het probleem van de lege patronen wordt volgens Alblas namelijk met de week groter.

De patronen zijn eigenlijk bedoeld voor de slagroomspuit, maar je kunt er ook high van worden en dat wordt steeds populairder. Ze gebruiken daarvoor een ballon die ze vullen met het (lach-)gas uit de slagroompatronen.

De gebruikte cilinders liggen regelmatig op straat. Daar stoort Eric Alblas uit Rotterdam-Zuid zich mateloos aan. Die ergernis ontstond ruim twee jaar geleden toen hij een dame op leeftijd zag uitglijden over een cilinder.

Maatregelen

Het kabinet wil maatregelen nemen tegen het gebruik van lachgas. Er worden sinds begin dit jaar gesprekken gevoerd met bedrijven die lachgas verkopen om de verkoop aan minderjarigen aan banden te leggen.

Sommige winkels hebben al maatregelen genomen. Zo liggen de slagroompatronen van de Blokker achter de kassa.