Voortvluchtige Kobus L. nu toch in de cel

De Brabantse politie heeft de voortvluchtige Kobus L.(73) gearresteerd. De Rotterdammer was sinds zijn veroordeling vorige maand voor de moord op zijn schoonzoon spoorloos.

Kobus L. kreeg in juli twaalf jaar cel voor de moord op schoonzoon John Wassink. Hij was op vrije voeten en kwam niet opdagen bij de uitspraak. Daarna bleek hij spoorloos.

Naar Kobus L. is in de afgelopen weken onder meer op woonwagenkampen in heel Nederland gezocht en op een recreatiepark in Hank. Hij is aangehouden in een woning in Roosendaal.

Kobus L. is een bekende van de politie. In de jaren negentig werd hij veroordeeld voor grootschalige drugshandel en moest hij 15 jaar de cel in. In 2003 kwam hij vervroegd vrij.