Vergunningplicht voor autoverhuurbedrijven Spaanse en 's Gravenlandse Polder Een actie van de politie in de Spaanse Polder. Foto: Politie.

Autoverhuurbedrijven in de Spaanse Polder moeten per 1 september een vergunning aanvragen bij de gemeente. Doen ze dat niet, dan moeten ze hun bedrijf sluiten of verplaatsen. De maatregel wordt ingesteld om criminaliteit tegen te gaan. In Schiedam gaat de vergunningplicht ook in de 's Gravenlandse Polder gelden.

Burgemeester Aboutaleb heeft zijn besluit woensdag meegedeeld aan de gemeenteraad. Hij trekt samen op met burgemeester Lamers van Schiedam, omdat de Spaanse Polder voor een deel binnen de gemeentegrenzen van Schiedam valt. Het bedrijventerrein heeft samen met de 's Gravenlandse Polder al langere de aandacht van gemeente, justitie en de Belastingdienst. Aboutaleb maakt met de invoering van de vergunningplicht gebruik van een nieuwe regel in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin is bepaald dat een pand of een hele straat of branche kan worden verplicht om een vergunning aan te vragen voor het voeren van een bedrijf. Het inzetten van het artikel gebeurt als er strafbare feiten worden gepleegd en de pandeigenaren, straat of branche geen orde op zaken kunnen of willen stellen. "De vergunningsplicht is dan een maatregel om een goed en gezond ondernemersklimaat te stimuleren", aldus Aboutaleb. Eerder werden de eigenaren van vier panden al vergunningplichtig. Het is voor het eerst dat de regel in Rotterdam en Schiedam nu wordt toegepast op een gehele branche. Uit politieonderzoek is volgens de burgemeester gebleken dat de autoverhuurbranche op de twee Rotterdamse en Schiedamse bedrijventerreinen als schakel fungeert in de georganiseerde criminaliteit. "Huurauto's dienen om geld te kunnen witwassen en afgeschermd/anoniem crimineel gedrag vertonen." De autoverhuurbranche heeft niet bewezen zelfreinigend op te kunnen treden, stelt Aboutaleb. "Slechts acht van de twintig autoverhuurbedrijven in de Spaanse Polder zijn aangesloten bij de BOVAG." De 'foute' bedrijven nemen het bovendien vaak niet zo nauw met andere regels. Zo worden onder meer auto's stelselmatig verkeerd geparkeerd, administratieve regelgeving niet nageleefd en bedrijven illegaal onderverhuurd. Aboutaleb: "Een concentratie van dergelijke bedrijven leidt tot een onleefbaar en malafide ondernemersklimaat." Autoverhuurbedrijven die wel volgens de regels opereren, komen hierdoor volgens Aboutaleb ook in de knel. Autoverhuurbedrijven kunnen hun vergunning per 1 september aanvragen. Ze hebben twee keer acht weken de tijd om de aanvraag af te ronden. De gemeente gaat ondertussen met de ondernemers in gesprek over de nieuwe maatregel.