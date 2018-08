Islamitische voedselbank Rotterdam-Zuid mag in alle rust verhuizen

De islamitische voedselbank in Rotterdam-Zuid moet het onderkomen aan het Afrikaanderplein verlaten. Maar de deadline voor de verhuizing is van tafel. Dat hebben gemeente, voedselbank en de beheerder van het onderkomen, Humanitas, afgesproken.

De islamitische voedselbank van de stichting Salaam had in de afgelopen jaren gratis een plek in het pand 'het Klooster' aan het Afrikaanderplein. Salaam deelde er eens per week voedsel uit en sloeg in een groot deel van het pand haar spullen op.

Stichting Humanitas is in 2018 de nieuwe aanbieder geworden van welzijnsvoorzieningen in het gebied Feijenoord. Ze wil in het Klooster onder meer het Huis van de Wijk onderbrengen en zegt daarvoor de ruimte van Salaam nodig te hebben.

Salam was bang per 1 augustus op straat te belanden en trok aan de bel. Inmiddels zijn samen met de gemeente gesprekken gevoerd, en zijn ze er nu uit. Beide partijen gaan op zoek naar een nieuwe uitgifte- en opslagplek voor de islamitische voedselbank. Maar stichting Salaam staat niet per direct op straat.

Inmiddels zijn er gesprekken over een nieuw onderkomen gaande met de sporthal aan het Afrikaanderplein. Mocht dat spaak lopen, dan zijn er volgens de gemeente Rotterdam andere opties.