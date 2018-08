Middelkoop wint emotionele dubbelwedstrijd op US Open: 'Ik ging bijna door mijn hoeven'

Tennisser Matwé Middelkoop heeft met zijn dubbelpartner Robin Haase de tweede ronde van de US Open gehaald. Chirstopher Eubanks en Donald Young uit de Verenigde Staten werden maandagavond verslagen (6-2, 4-6 en 7-6).

Het was een bizarre wedstrijd in New York. Zo werkte Leerdammer Middelkoop met zijn duopartner in de derde set maar liefst vier matchpoints weg. De tiebreak die daarop volgde was voor de Nederlanders ook een inhaalrace. Ze kwamen op een 2-6 achterstand, maar wisten die knap weg te werken, waardoor de derde en beslissende set werd binnengehaald.

Middelkoop was na afloop helemaal gesloopt. "Uit mijn hoofd hebben we acht matchpoints moeten overleven", zegt de 34-jarige tennisser tegenover RTV Rijnmond. "Ik moet zeggen dat we goed begonnen, maar in de tweede set werden we wat slordiger. Toen werden we wat gemakzuchtiger en gingen zij directer spelen.

In de derde set komen we 3-0 achter en wordt het een gevecht. Daarna was het een geweldige wedstrijd om naar te kijken, de mensen hebben kunnen genieten. Er gebeurde van alles. Het was een emotionele wedstrijd."

