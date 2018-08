Deel dit artikel:











Ernst L. overleden in zijn cel Het plaats delict in Simonshaven

Ernst L , die vastzat voor doodslag op zijn eigen vrouw, is in zijn cel overleden. Dat heeft zijn zoon bevestigd. Het is niet bekend waaraan hij is gestorven.

De 73-jarige L. kreeg negen jaar cel voor het doden van zijn vrouw Joke. Dat was in een natuurgebied in Simonshaven in augustus 2009. Ze zouden relatieproblemen hebben gehad. Ernst L. heeft altijd ontkend. Hij beweerde dat hij en zijn vrouw waren aangevallen door een onbekende man die uit de bosjes kwam. Toen hij bijkwam, trof hij zijn vrouw dood aan, was zijn verklaring. Maar het gerechtshof heeft die verklaring ongeloofwaardig gevonden. In deze zaak is Patrick S. uit Spijkenisse ook korte tijd als mogelijke verdachte gezien. Hij had een schuilplek vlakbij het plaats delict, maar er was geen bewijs tegen hem.