Met 1.600 kilo klei en stenen van de weg gehaald maar geen boete door cao-actie

Twee mannen hebben veel mazzel gehad. Ze werden van de weg gehaald met hun veel te zwaar beladen auto. Maar ze kregen geen boete vanwege de cao-acties van de politie.

De twee mannen werden op de A15 ter hoogte van Hendrik Ido Ambacht stilgezet door het Team Verkeer Rotterdam. Ze zaten in een kleine vrachtauto van een hoveniersbedrijf die schuin achterover hing. "Kennelijk had het wagentje moeite met het gewicht van de lading", aldus een agent.

Het autootje met open laadbak mocht 600 kilo dragen, maar bleek op de weegbrug 1.000 kilo te zwaar. Er stond een metalen kist op de laadbak, de auto was geladen met klei en stenen en, zo schrijven de agenten, "we zien dat er twee forse mannen in de cabine zitten. Dat telt allemaal mee."

Op de te zware belading stond een boete van 1.000 euro. Uit een dubbelcheck bleek bovendien dat het vrachtwagentje de verkeerde banden had. Zelfs met een lege laadbak had het duo volgens de agenten niet de weg op mogen gaan.

Beide kostbare overtredingen zijn door de vingers gezien, omdat de politie vanwege de acties voor een nieuwe cao geen boetes uitschrijft. "De bestuurder is blij dat hij wegkomt met deze dure waarschuwing en belde gelijk zijn baas om nieuwe banden te regelen."

Achteraf bleek overigens dat de agenten een misrekening hadden gemaakt. De hoveniers hadden wel de juiste banden onder hun auto.