Groovy en funky jeugdsentiment bij Michael Jackson film bioscoop KINO

Het werd geen uitbundige sing-a-long op de muziek van King of Pop. De 130 Michael Jacksonfans in bioscoop Kino in Rotterdam zongen de hits wel een beetje mee tijdens de vertoning van de 30-jaar oude film Moonwalker. Het was woensdag 10 jaar geleden dat Michael Jackson overleed.

"Toen hij overleed heeft ze -echt serieus- een week lang gehuild, echt waar", zegt de moeder van de 24-jarige Rosalie uit Rotterdam. Haar dochter grinnikt daar nu een beetje om maar de liefde voor de popfenomeen Jackson gaat nog steeds heel diep. "Ik ben vanaf mijn 12de fan, zijn muziek heeft me door veel dingen heen geholpen. Aan elk liedje heb ik wel een bepaalde herinnering, dat is heel speciaal." Ingeluisd

Dwight wist niet van de Michael Jackson filmvertoning af. "Ik ben er beetje ingeluisd. Ik ben hier met mijn date en die had twee kaartjes. Ze vroeg: vind je Michael Jackson wat? en het antwoord was ja. Dus er is al meteen een match. " "Ik ken de film al wel. Dit is puur jeugdsentiment, prachtige film, goeie nummers met misschien geen sterk verhaal maar dat maakt allemaal niet uit. Bijna vooraan in de zaal zitten twee DJ's die de film ook nog kennen van hun jeugd. "Als kind werd ik altijd heel blij van deze film. Nog steeds! MJ is gewoon de beste artiest ooit, qua performance , dansen en muzikaliteit, alles." Groovy

Artiesten als Justin Timberlake en Bruno Mars hebben goed gekeken naar Michael Jackson "Bij hun is ook altijd heel groovy en heel funky, ze zijn echt aan het dansen en aan het performen. Ze geven een ervaring weg bij een optreden. Dat is heel erg Jackson."