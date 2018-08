Deel dit artikel:











'Rotterdamse hoofdofficier keert niet terug' Marc van Nimwegen (ANP)

Rotterdamse hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen wordt uit zijn functie gezet, zo melden bronnen binnen het OM aan de NRC. Van Nimwegen kwam in mei in opspraak door berichten in de krant over zijn verzwegen liefdesrelatie met hoofdofficier Marianne Bloos.

Naar aanleiding daarvan werd een onderzoek ingesteld naar de hoofdofficier. Van Nimwegen werd met buitengewoon verlof gestuurd en zit sindsdien thuis. Van Nimwegen was de leidinggevende van Bloos en voerde in die hoedanigheid functioneringsgesprekken met haar. In 2011 promoveerde hij haar tot hoofdofficier. De onderzoekscommissie kijkt niet alleen naar de liefdesrelatie, maar ook naar het vermeende misbruik van dienstreizen. Daarnaast zou Van Nimwegen zonder aanbesteding het softwarebedrijf Hireserve hebben ingehuurd. Dit bedrijf is eigendom van zijn zus en zwager. De commissie heeft gezegd meer tijd nodig te hebben voor het onderzoek vanwege de vele klokkenluiders die zich hebben gemeld. Het eindrapport komt daarom niet eerder dan eind oktober.