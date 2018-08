Deel dit artikel:











Suzanne Struik stopt als international Suzanne Struik

Suzanne Struik stopt na het EK als international van het Nederlands korfbalteam. De speelster van PKC is dan bijna dertien jaar actief geweest in de nationale ploeg. Struik neemt op 21 oktober afscheid van Oranje als de EK-finale wordt gespeeld in Friesland.

Struik werd deze zomer recordinternational, toen ze in Azië haar 63e interland speelde. Daarmee loste zij haar voormalig ploeggenoot Mady Tims af. In haar loopbaan won ze drie WK's, drie EK's en driemaal de World Games. Een van haar mooiste toernooien was het EK van 2010, toen de finale werd gespeeld in een vol Ahoy. De geboren Gorinchemse gaat wel door bij haar club PKC, waarmee ze dit jaar voor het eerst sinds 2015 weer de zaaltitel wil veroveren.