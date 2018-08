Niet iedereen is blij met Dinner Wheel: 'Toeristen kijken zo naar binnen'

Het Dinner Wheel in Rotterdam staat zo goed als klaar. Volgende week wordt hij officieel geopend. In dit reuzenrad kun je lunchen, highteaën en dineren. De omwonenden maken zich zorgen over hun privacy: "Je kunt vanaf die karretjes zo bij ons naar binnen kijken."

Joost van Kessel, die zelf in de Markthal woont, is niet blij met het metershoge gevaarte voor zijn deur. De afgelopen twee jaar stond het reuzenrad The View naast de Markthal. “Toen The View er stond hielden we al de gordijnen dicht, maar dat was een paar weken. Het Dinner Wheel staat er een jaar”, vertelt Van Kessel.

Het reuzenrad staat een kwartslag gedraaid in vergelijking met The View van vorig jaar. Hierdoor komen de karretjes minder dichtbij de Markthal, maar staat het rad wel voor het uitzicht van meer bewoners.

De omwonenden hebben een kort geding aangespannen, maar de rechter heeft in juni geoordeeld dat de bezwaren niet voldoende zijn. Het reuzenrad komt er.

Wonen in de stad

Er zijn al plannen om naast de Markthal het zeventig-meter hoge complex Rotta Nova te bouwen. Toch denkt Kessel dat het reuzenrad voor meer overlast zal zorgen dan een flat. “Het is een ontzettend onrustig gezicht als dat rad heel de dag voor je neus staat te draaien.”

Daarnaast ziet Van Kessel ook een groot verschil tussen bewoners in een flatgebouw en een tijdelijke bezoeker in een reuzenrad. “Met mensen in een gebouw heb je een wederzijds belang, jij kijkt niet bij ons naar binnen, wij kijken niet bij jou naar binnen. Maar in dat rad, daar zitten toeristen, die hebben lak aan dat soort beleefdheidsgebaren.”

Ondanks de bezwaren is Perry Oerlemans, de ondernemer die het Dinner Wheel naar Rotterdam heeft gehaald, tevreden over de locatie. “Als exploitant wil je het liefst staan op de plek waar de meeste mensen zijn. Ik heb in het verleden wel eens gezegd: ik zou hem ook boven op de Koopgoot kunnen neerzetten. Drukke plekken zijn de beste locaties.”

Oerlemans heeft al meerdere stappen ondernomen om te voorkomen dat de omwonenden er veel last van hebben. Zo heeft hij speciaal glas laten plaatsen waardoor je minder goed kunt fotograferen en zijn telelenzen verboden.

Het reuzenrad zou donderdag open gaan, maar de opening is verplaatst naar begin volgende week. De motor van het reuzenrad wordt vervangen voor een geluidsarme motor. Voorlopig kun je ook nog niet dineren in het Dinner Wheel. De keuken is nog niet af. “Dat duurt nog zo’n twee weken”, zegt Oerlemans.