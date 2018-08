Van de Maas tot de kraan: UV doodt alle bacteriën

Deel dit artikel:











Water. Niets is deze zomer zoveel besproken als dat. Door de droogte ging het vooral over kwantiteit, maar hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit? Verslaggever Thijs Blom gaat de hele week op pad met drinkwaterbedrijf Evides. Op dag vier neemt hij een kijkje op het waterzuiveringsterrein in Spijkenisse.

Halverwege het zuiveringsproces stroomt het met zeven en ijzerdeeltjes bewerkte water naar een nieuw bassin. "Daar gaat het door een laag van zand en antraciet", vertelt procestechnicus Romeo Rommy. Een gebouw verder wordt het water blootgesteld aan ultraviolet licht. "UV doodt alle bacteriën", zegt waterkwaliteitsmanager Henk Ketelaars. Via dikke buizen stroomt het water daarna naar alweer een ander gebouw op het terrein in Spijkenisse. De laatste stap is het verwijderen van geur-, kleur- en smaakstoffen, via een chemisch proces. "Feitelijk is een waterzuivering ook een chemisch bedrijf", vertelt Ketelaars. Na de laatste stap gaat het drinkwater vanuit een pompstation onder druk het leidingennet in, op weg naar de klanten. Vrijdag ontdekken we hoe groot dat leidingennet is en dat de kwaliteitscontroles zelfs nog doorgaan tot bij de klant thuis.