Slachtoffer van botsing trein met tankwagen stabiel De situatie na de botsing op de Butaanweg. Archieffoto Media TV

De gezondheidstoestand van de man die woensdagmiddag zwaargewond raakte bij de botsing tussen een goederentrein en een tankwagen op de Vondelingenplaat, is stabiel. Hij is niet meer in levensgevaar.

De man stond als rangeerder voor op de trein, die op een onbewaakte overweg van de Butaanweg op de tankwagen botste. De vrachtauto kwam van een terminal. De rangeerder raakte bekneld. Hulpdiensten bevrijdden de man en brachten hem naar het ziekenhuis. De inspectie sociale zaken en werkgelegenheid heeft de zaak in onderzoek.