Team Roompot fuseert met Veranda's Willems-Crelan

De Nederlandse wielerploeg Roompot-Nederlandse Loterij gaat een fusie aan met het Belgische team Veranda's Willems-Crelan. De nieuwe ploeg gaat volgend jaar de weg op onder de naam Roompot-Crelan Cycling team.

Bij Roompot is op dit moment Rotterdammer Michael Zijlaard teammanager. De ploeg begon in 2015 en reed sindsdien rond met louter Nederlandse renners. Onder andere Dylan Groenewegen, die dit jaar twee etappes in de Tour de France wist te winnen, verdiende bij Roompot een transfer naar de Worldtour.

Roompot-Crelan hoopt op een uitnodiging voor één van de grote wielerrondes. In het voorjaar heeft de ploeg met Wout van Aert een duidelijk vooruitgeschoven man. De Belgische wereldkampioen veldrijden rijdt volgend jaar zijn laatste seizoen voor de ploeg, voordat hij in 2020 naar het Nederlandse Team Jumbo vertrekt.