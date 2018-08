Politie pakt dealer (70) op in Rotterdam-Zevenkamp

Aan de Zevenkampsering in het oosten van Rotterdam heeft de politie een bejaarde drugsdealer opgepakt. De 70-jarige man werd op straat aangehouden. Daarna werd zijn huis doorzocht. In het pand werden cocaïne, pepperspray en een ploertendoder gevonden.

De afgelopen tijd deden buurtbewoners hun beklag over overlast op het adres. De man zou vanuit huis dealen. Het was er een gaan en komen van klanten.

Naar aanleiding van de klachten hielden agenten het huis een paar dagen in de gaten. Woensdagavond werd de oude dealer opgepakt, kort na een afspraak met een klant in een nabijgelegen winkelcentrum.

Hij had gebruikershoeveelheden cocaïne bij zich, klaar voor de verkoop in zogeheten 'ponypacks'. In zijn auto werd nog meer coke gevonden.