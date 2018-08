Adil Auassar klaar voor debuut bij Sparta

Adil Auassar is hersteld van zijn enkelblessure en staat voor zijn debuut in de basis bij Sparta Rotterdam, dat vrijdagavond uit speelt bij RKC Waalwijk.

"Indien fit is Adil één van de spelers die voor ons een vaste waarde is," geeft Henk Fraser aan. De trainer kon vanwege een enkelblessure de eerste twee duels van dit seizoen in de eerste divisie geen beroep doen op Auassar.

De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Sparta is een affiche waarbij de Rotterdammers sinds 1997 niet meer winnend van het veld zijn gestapt. Veel trainers kijken niet naar dat soort statistieken uit het verleden, maar Fraser wel. "Dat prikkelt mij juist, in positieve zin. Als je ergens al zó lang niet gewonnen hebt, dan moet je getergd zijn. En het zeker niet als excuus gebruiken, of reden op voorhand waarom je wederom niet zou kunnen winnen."