Judith Visser waarschuwt voor nieuwe wolvenfilm Alpha Judith Visser en haar hond Yuriko

De langverwachte film Alpha gaat donderdag in première. De film gaat over een jonge jager en een wolf in de ijstijd. Auteur Judith Visser uit Rockanje is bang dat mensen door de film massaal een wolfhond willen.

Zelf heeft Visser haar Yuriko, een Tsjechoslowaakse wolfhond, net als Alpha in de film. “Met een wolfhond heb je nog net een iets intensere band”, zegt Visser enthousiast. Met de komst van film Alpha is de auteur bang dat mensen massaal een wolfhond willen. “Wat zij zien in films is een Tsjechoslowaakse wolfhond die hele stoere dingen kan en dat willen zij ook. Zij begrijpen niet dat die hond intens getraind wordt. Veel mensen kunnen geen wolfshonden trainen. De meeste wolfhonden die ik ken, komen niet eens als je ze roept." De zorgen van Visser komen niet uit het niets. Het komt vaker voor dat dieren razendpopulair raken na een succesvolle film. Zo waren de al populaire Schotse Collies nog gewilder na het uitkomen van Lassie en was er ineens veel interesse in sneeuwuilen door de Harry Potter-films. Tekst gaat verder na video

Een beetje wolf, een beetje hond

In Nederland zijn er twee erkende rassen wolfhonden, de Tsjechoslowaakse wolfhond en de Saasloos wolfhond. Dat laatste ras komt uit Rotterdam, van een wolf uit Diergaarde Blijdorp. In Nederland zijn er twee erkende rassen wolfhonden, de Tsjechoslowaakse wolfhond en de Saasloos wolfhond. Dat laatste ras komt uit Rotterdam, van een wolf uit Diergaarde Blijdorp. “Iedere hond stamt van een wolf af, ook een chihuahua of een poedel”, legt Visser uit als haar gevraagd word wat het verschil is tussen een normale hond en een wolfhond. “Maar wanneer je naar het DNA gaat kijken, zie je dat een normale hond minder dan 0,01 procent wolvenbloed heeft.” Haar eigen wolfshond Yuriko heeft ongeveer 30 procent wolvenbloed. “Stel je voor dat je 30 procent aap in je hebt. Dan ben je geen gewoon mens.” Er zit zeker een verschil tussen honden met meer wolvenbloed. “Een gewone hond heeft een will-to-please dus die vindt het leuk om dingetjes voor je te doen. Een wolfhond heeft dat niet, die heeft alleen maar een will-to-eat bij wijze van spreken.” Daardoor is het volgens Visser veel moeilijk om een wolfshond te trainen. “Ze willen altijd een beloning.” Visser is de hele dag met haar hond bezig en neemt Yuriko overal mee naar toe. “Het is niet gewoon een huisdier, het is meer een levensstijl.” De schrijfster is mede vanwege haar hond naar Rockanje verhuisd en loopt iedere dag twintig kilometer. “Als het je lukt en je hebt er de tijd voor en het geduld ervoor heb je echt een vriendschap voor het leven en dat zal je nooit vergeten.”