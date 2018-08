Duarte verlengt contract bij Sparta

Deroy Duarte speelt een jaar langer op het Kasteel. De 19-jarige middenvelder heeft zijn contract bij Sparta verlengt tot de zomer van 2021. Duarte is sinds hij vorig seizoen veel wedstrijden in de Eredivisie speelde een vaste waarde bij de Kasteelclub.

"Deroy speelt al heel zijn leven bij Sparta", laat technisch manager Henk van Stee weten op de clubwebsite. ''Het is een speler met veel potentie, die als aanvallende en controlerende middenvelder belangrijk voor het team kan zijn. Wij zijn blij dat hij deze keuze gemaakt heeft en langer bij de club blijft."

Ook Duarte zelf is blij met de contractverlenging. "Dit is mijn club", begint hij. "De degradatie van vorig seizoen deed pijn, maar ik wil graag met Sparta de weg omhoog inslaan. Ik voel me goed hier en kijk ernaar uit langer op Het Kasteel te spelen."