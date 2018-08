HSL-muis legt spoor rond Barendrecht plat en overlijdt

De oorzaak van de storing op de HSL-lijn tussen Rotterdam en Breda is donderdagmiddag gevonden. Een muis had de elektrische bedrading doorgeknaagd.

Het treinverkeer was sinds woensdagochtend vroeg gestremd. De oorzaak was een seinstoring in de buurt van Barendrecht, liet ProRail weten.

Al vrij snel was duidelijk dat er een storing in de kabels zat, maar waar precies bleef lange tijd onduidelijk. Volgens ProRail is zo'n storing doorgaans een tijdrovende klus.

Monteurs moeten metingen in de kasten langs de spoorbaan doen en kabels en leidingen doormeten. "Hierbij werden enkele onderdelen vernieuwd, maar de storing was helaas niet verdwenen."

Uiteindelijk werd de boosdoener gevonden. Volgens ProRail was het een muis. Hij werd dood bij de kabels gevonden.

Er is inmiddels contact met het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Mogelijk neemt die de HSL-muis op in de collectie 'Dode dieren met een verhaal'. In die collectie zijn onder meer de Dominomus, Verduisterduif en Tweede Kamermuis opgenomen.