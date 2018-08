Een slangenleren jas van 1900 euro in modeshow Odair Pereira

Een catwalk van zestig meter die door verschillende ruimtes gaat. Dikke, dunne, bruine, witte, oud en jonge modellen. De Witte de Withstraat in Rotterdam maakt zich op voor een bijzondere modeshow. Donderdagavond laat Odair Pereira (30) van DAIR Design er zijn collectie zien.

Het modemerk van de Rotterdammer bestaat alweer tien jaar. En is bekend tot ver over de grenzen. Zo deed Pereira mee aan de Fashion Weeks van Los Angeles en New York.

Dair (een woordspeling op 'durven') is volgens Pereira een elegante kledinglijn. "Maar wel voor mannen en vrouwen met ballen."

Topstuk van de show van donderdagavond is een slangenlerenjas met een zeer bijzondere rits. "Wel nepleer, hoor", voegt de ontwerper er aan toe.

En wat moet 'ie kosten?

"1900 euro."

Odair Pereira groeide op in Rotterdam-West. Hij was van jongs af aan geïnteresseerd in mode. Zijn eerste kostuum maakte hij als schooljochie. Van vuilniszakken. Ook houdt hij van dansen. Op tv was dit onder meer te zien inIn zijn shows wil hij muziek, dans en fashion laten samenkomen. Kijk hier naar een eerdere show van Odair Pereira:

De modeshow van Pereira in Rotterdam is in het Centre for Contemporary Art, Witte de Withstraat 50.