FC Dordrecht treft met NEC opnieuw titelkandidaat: 'Moeten nu wél compact spelen'

FC Dordrecht wacht na twee speelrondes in de Keuken Kampioen Divisie nog op de eerste overwinning. Na het doelpuntloze gelijkspel tegen Helmond Sport, verloor de ploeg van trainer Gérard de Nooijer vorige week met 5-2 bij Jong Ajax. Morgen wacht met de uitwedstrijd tegen NEC opnieuw een titelkandidaat.

"We hadden een plan, maar als je na twee minuten achter komt kan je dat hele plan eigenlijk alweer weggooien", begint keeper Bryan Janssen over de wedstrijd tegen Jong Ajax van vorige week. "Wij reageerden slecht op die achterstand, pas na de 2-0 gingen we een beetje voetballen."

"Ajax was gewoon te goed voor ons", vult De Nooijer zijn keeper aan. "Qua gecreëerde kansen scheelde het niet veel, maar ons middenveld beantwoorde het plan om compact te spelen niet. We stonden te ver uit elkaar en dat moet tegen NEC veel beter. Zeker verdedigend moeten we veel dichter bij elkaar staan."

NEC is thuis in de Goffert vaak een erg lastig te kloppen ploeg, maar in de eerste speelronde gaven de Nijmegenaren in de absolute slotfase nog een 2-0 voorsprong uit handen tegen SC Cambuur. "De ambiance daar is voor mij een extra motivatie, en ik ga er vanuit dat dat ook voor de andere jongens geldt", besluit keeper Janssen.

Bekijk hierboven de gehele interviews van verslaggever Jesse van Someren met Gérard de Nooijer en Bryan Janssen.