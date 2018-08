Marcus Edwards nieuwe aanvallende versterking Excelsior

Excelsior heeft een dag voor de transferdeadline toch nog een extra aanvaller binnen weten te halen. De 19-jarige Marcus Edwards wordt gehuurd van Tottenham Hotspur, waardoor trainer Adrie Poldervaart per direct meer opties krijgt voorin. De Engelse aanvaller is donderdagochtend gekeurd en staat vrijdag al op het trainingsveld bij Excelsior.

Edwards maakt sinds zijn achtste deel uit van de jeugdopleiding van de Spurs. Hij kwam één officieel duel aan spelen toe bij het eerste elftal, in de League Cup. Begin dit jaar speelde Edwards op huurbasis bij Norwich City. Met vier doelpunten was hij in het seizoen 2017-2018 bovendien topscorer voor Tottenham Hotspur in de U19 UEFA Youth League.

"Ik volg de Nederlandse competitie al langer en ik denk dat het voetbal hier bij mij past", laat Edwards op de clubwebsite weten. "Van Excelsior wist ik eerlijk gezegd nog niet zo veel, maar ik heb het een en ander opgezocht en wat ik heb gelezen, sprak me erg aan."