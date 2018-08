Wat is de tekst van een stukje van Wim Kan en Simon Carmiggelt over opzichter Flipse van de dierentuin?

Ellen Visser vroeg ons: Ik zoek de tekst van een stukje van Wim Kan en Simon Carmiggelt over opzichter Flipse van de dierentuin ( niet van Annie M.G. Schmidt?) ?

Antwoord:

Een tweegesprek tussen de eigenaar-direkteur van de

dierentuin en z'n oppasser.

De oppasser:"Goedemorgen, direkteur!"

"Mogge, Flipse".

Flipse blijft weifelend staan

De direkteur biedt hem een stoel aan.

Flipse: "Dank U, meneer de direkteur, ik zal u eeuwig dankbaar zijn, tot

de dag van de revolutie 'an toe!" schraapt zijn keel en zegt: " 'k Zag twee beren".

"Mooi", zegt de direkteur, "dan is er geeneen weg".

De directeur is eigenlijk met hele andere dingen bezig: "Elf eieren, maal vijf, is zevenendertig eieren, in de schaduw gedeeld door Tweede Paasdag".

Maar Flipse gaat gewoon door, en zegt " 'k Zag twee beren

broodjes smeren!".

"Zo", zegt die direkteur, met z'n hoofd nog half in de boeken, "da's een wonder".

"Ja, 't was een wonder bovenwonder!". (een beetje gepikeerd)

"Wat?" mompelt die direkteur.

"Nou, dat die beren smeren konden!" geeft Flipse meteen als antwoord.

De directeur geeft zig gewonnen maar weet niet veel anders te doen dan maar een beetje

schaapachtig te lachen dus hij zegt 'hi hi hi, ha ha ha'.

"Ja", zegt Flipse dan, "maar IK stond er bij en keek er naar!"





Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.