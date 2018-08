Deel dit artikel:











Hoe schrijf je officieel een letter na een huisnummer? huisnummerke

Berber DuPoint uit Dordrecht vroeg ons: Hoe schrijf je officieel een letter na een huisnummer? Met een spatie, zonder spatie, met een hoofdletter, met een streepje? Of verschilt dat per straat of gemeente? Is het 12A, 12-A, 12a of 12 A?

Antwoord:

Volgens de VROM richtlijn BAG ( basisregistraties adressen en gebouwen uit 2009 ) mag de huisnummer toevoeging met zowel een cijfer, hoofd- of kleine letter worden geschreven. Plaatsen kunnen ervan afwijken, maar dit is de landelijke norm. Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.