Ali Derakshan uit Rotterdam vroeg ons:Hoe kan het dat kaas bij mij thuis in de koelkast heel snel beschimmelt, terwijl kaas bij de boer vaak maanden op de plank ligt?

Antwoord:

Kaas ligt bij de boer wel onder gecontroleerde omstandigheden in de kast. Kaas gaat door vocht of al een klein spoortje in je koelkast schimmelen. Het belangrijkste is om de kaas afgedekt en droog te bewaren.





