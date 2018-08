Deel dit artikel:











Zijn er regels om termen als 'Verfrissend' te gebruiken op theeverpakkingen? thee

Marianne Molenaar uit Crooswijk vroeg ons: Op theeverpakkingen zie je vaak termen als ‘Lekker slapen’ ‘Verfrissend’ en ‘Nieuwe energie’. Zijn daar dan kruiden in gebruikt die wetenschappelijk aantoonbaar die effecten hebben, of gaat het meer om een smaak die met rust of energie kan worden geassocieerd? Zijn er eigenlijk regels waar producenten van producten zich aan moeten houden wat betreft dit soort claims?

Antwoord:

Als er objectief is aangetoond dat de kruiden die in de thee zijn verwerkt daadwerkelijk die effecten hebben mag de producent dat op de verpakking zetten. Alles is daarover terug te vinden in het warenwetbesluit kruidenpreparaten.

