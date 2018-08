'Autoverhuurbranche koploper georganiseerde criminaliteit'

De gemeentes Rotterdam en Schiedam zijn weer helemaal terug in de Spaanse Polder. "De overheid is er lang weggeweest, maar we weten weer wat er gebeurt en we kennen de mensen." Dat zegt de Schiedamse burgemeester Cor Lamers donderdag over de nieuwe vergunningplicht voor autoverhuurbedrijven in de Spaanse Polder en s' Gravenlandse Polder.

De vergunningplicht voor autoverhuurbedrijven op de bedrijventerreinen aan de rand van Rotterdam en Schiedam gaat per 1 september in. Bedrijven krijgen twee keer acht weken de tijd om de papieren rond te krijgen. De gemeente beoordeelt of de vergunning wordt toegekend. Valt een bedrijf buiten de boot dan moet het de deuren sluiten of verhuizen.

Er worden veel dure auto's verhuurd die u en ik absoluut niet kunnen huren Burgemeester Cor Lamers

De nieuwe maatregel is een bijzondere stap. In één klap wordt een hele branche aangewezen om zich in het kader van de openbare orde te laten toetsen. De aanvraag gaat door een hele molen. Burgemeester Cor Lamers: "Dat betekent dat we gaan toetsen of een bedrijf fatsoenlijk aan z'n vestiging komt, hoe ze zichzelf financieren en of het allemaal bonafide is."

De gemeente neemt met de maatregel de touwtjes in handen en spreekt van een extra stap in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Lamers: "De autoverhuurbranche is de koploper als het gaat om georganiseerde criminaliteit. Ze faciliteren dat met name en er is weinig toezicht. Er zijn veel signalen dat de autoverhuurbedrijven betrokken zijn bij grote kwesties, niet alleen in de Rotterdamse regio, ook elders in het land."

Supermarkt voor criminaliteit

Rotterdam en Schiedam strijden al enkele jaren tegen malafide praktijken en verloedering in de Spaanse Polder en de 's Gravenlandse Polder. Er zijn een aantal panden gesloten en bij politieacties zijn geregeld drugs en wapens gevonden. Lamers noemt de branche 'een supermarkt voor de criminaliteit'.

Zo'n 20 à 25 bedrijven zijn verdacht. Daarbij gaat het niet om de 'bekende' autoverhuurbedrijven: "Avis en Hertz zitten daar niet." De bonafide bedrijven zijn volgens Lamers blij met de vergunningplicht die naar verwachting zal zorgen voor een beter ondernemingsklimaat. "Als je niets verkeerd doet, dan kom je door de toets."