Mogen we binnenkort geen flesjes water meer kopen vanwege plastic?

Thijs Verburg uit Schiedam vroeg ons: Ik las laatst dat de EU iets wil doen aan de hoeveelheid plastic die we verbruiken, en dat ze daar heel streng op inzetten. Betekent dat, dat we binnenkort geen flesjes water meer mogen kopen?

Antwoord:

Dat is nog niet zo, maar als we minder wegwerp plastic kopen en gebruiken is dat verbod helemaal niet nodig. Er zijn genoeg goede alternatieven. Er wordt ook gekeken naar statiegeld mogelijkheden. Veel mensen zijn bezig met alternatieven.

