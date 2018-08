Deel dit artikel:











PVV-senator Martin van Beek verongelukt Martin van Beek (ANP - Koen van Weel / Sander Koning)

Martin van Beek die namens de PVV in de Eerste Kamer zat, is dodelijk verongelukt. De in Ridderkerk geboren Van Beek is 58 jaar geworden.

Kamerlid Marjolein Faber maakt donderdag via Twitter het overlijden van Martin van Beek bekend. De PVV-senator zou afgelopen zondag al zijn overleden bij een ongeluk. Over de toedracht is niets bekendgemaakt. (tekst gaat verder onder tweet)

Van Beek zat sinds maart 2017 in de Eerste Kamer voor de PVV en hield zich vooral bezig met economische zaken. Eerder was hij ook senator van 2012 - 2015. Naast zijn kamerlidmaatschap was Van Beek consultant in de zorg en had hij een groothandel in medische producten.