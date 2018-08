Personeel Erasmus MC strijdt voor lagere werkdruk en meer loon

250 werknemers van het Erasmus MC hebben donderdagmiddag actie gevoerd op de trappen voor de ingang van het Sophia Kinderziekenhuis. Het is het startsein voor een serie stiptheidsacties. De medewerkers willen meer loon en minder werkdruk. De acties gaan drie weken duren.

"De werkdruk is echt te hoog", zegt verpleegkundige Roos de Jong. "Het komt voor dat ik tijdens een avonddienst tien ernstig zieke patiënten in mijn eentje moet verzorgen. Patiënten die een grote operatie achter de rug hebben, transplantatiepatiënten, mensen met grote wonden. In een dienst had ik ook nog een stagiaire onder mijn hoede, die op haar beurt acht patiënten moest verzorgen waar ik dus ook verantwoordelijk voor was. Aan het begin van die dienst moest ik een euthanasie begeleiden en in de loop van de avond ging het met een van de patiënten zo slecht, dat die naar de intensive care moest. Dan huil je gewoon. Je kunt niet meer. Dit gaat zo echt niet meer."

Lager salaris in universitaire ziekenhuizen

De universitaire ziekenhuizen (umc's) hebben een andere cao dan de algemene ziekenhuizen. "De lonen zijn daar hoger, terwijl de zorg bij ons juist complexer is", zegt actievoerder Edwin Kok. "Daardoor loopt veel personeel weg om bij een algemeen ziekenhuis te gaan werken, waardoor de werkdruk voor de achterblijvers nog hoger wordt."

Stiptheidsacties

De stiptheidsacties beginnen op maandag 17 september. Medewerkers gaan zich dan strikt aan hun formele schema houden. Ze doen bijvoorbeeld geen overwerk, ze nemen pauzes die er normaal door drukte bij inschieten en accepteren geen roosterwijzigingen op korte termijn.

De zorg op afdelingen als spoedeisende hulp en intensive care komt niet in gevaar, verzekert vakbond FNV. "Natuurlijk zorgen we dat geen patiënt er schade door lijdt", zegt Roos de Jong. "Ze kunnen er wel hinder van ondervinden. Dat betreuren we, maar we moeten nu echt een signaal afgeven dat dit zo niet langer kan. Dat is ook in het belang van onze patiënten".

Hardere acties

In de academische ziekenhuizen van Leiden, Utrecht en Maastricht zijn eerder al stiptheidsacties gehouden, de acties in het Erasmus MC zijn de laatste. In de andere universitair medische centra (umc's) worden inmiddels voorbereidingen getroffen voor hardere, grotere acties, zoals werkonderbrekingen of zondagsdiensten draaien op een doordeweekse dag.

De cao-onderhandelingen voor personeel van umc's liepen op 28 mei vast. In totaal vallen zo'n 60 duizend werknemers onder deze cao.