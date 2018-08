Deel dit artikel:











Sparta-talent Harroui: 'Spelen in eerste divisie voor mij een goede brug' Abdou Harroui

Natuurlijk had ook middenvelder Abdou Harroui met Sparta maar wat graag in de eredivisie gespeeld. Maar qua hoeveelheid speeltijd dit seizoen, hoeft dat jaartje in de eerste divisie voor hem niet eens zo verkeerd te zijn.

"De eerste twee competitieduels heb ik basis gestaan", blikt Harroui terug op de competitiestart. "Het geeft een goed gevoel dat er positieve commentaren zijn, een teken dat ik goed bezig ben. Maar ik streef naar meer. In de eerste divisie spelen we om het kampioenschap. Voor mij is het een goede brug, van de tweede divisie met Jong Sparta naar deze stap hoger." Harroui debuteerde vorig seizoen onder Dick Advocaat in de uitwedstrijd bij AZ. Bij Jong Sparta liet hij zien een veelzijdige middenvelder te zijn, die zowel een offensieve als defensieve rol kan spelen. Zelf heeft hij een duidelijke voorkeur: "Ik speel het liefste als links- of rechtshalf, zodat ik ook aanvallend van waarde kan zijn." Vrijdagavond speelt Harroui met Sparta tegen RKC Waalwijk. Een wedstrijd die de club sinds hij geboren is (eind 1997) niet meer heeft gewonnen. Hoe hij reageert op die statistiek? Bekijk bovenstaande video met verslaggever Dennis van Eersel.