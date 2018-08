Deel dit artikel:











Explosie dreunt hard na in Rotterdam-Lombardijen Bewoner Paul de Jong met familie. Foto: Koen Freijssen

"Ik zat rechtop in mijn bed", vertelt een 35-jarige bewoner van een flat aan de La Fontainestraat in Rotterdam-Zuid. Na de explosie en brand deze week in een illegale hennepkwekerij zit de schrik er goed in. "Het was zo hard als een bom." De explosie vond plaats in de nacht van dinsdag op woensdag. Niet veel later brak er brand uit. Na onderzoek in de woning bleek het te gaan om een hennepkwekerij.

LEES OOK: https://www.rijnmond.nl/nieuws/172285/Brand-en-ontploffing-door-hennepkwekerij-in-flat-Rotterdam-Zuid "Ik zag twee mannen wegrennen toen ik uit het raam keek", vertelt de bewoner van het appartement onder de hennepkwekerij. "Ik had al langer het vermoeden dat er iets niet in de haak was hier." Mijn woonkamer en slaapkamer stonden te trillen Bewoner La Fontainestraat Zo signaleerde de bewoner meerdere keren verdachte auto’s voor het complex. "Ze kwamen dan 's nachts aangereden in een dure bestelbus", zegt hij terwijl hij wijst naar de parkeerplaats voor de flat. "Dan haalden ze de zakken met wiet uit het appartement en werd de drugs weggevoerd." Gemeld bij Havensteder en politie Waarom heeft de bewoner dan niet aan bel getrokken? "Dat heb ik wel gedaan", vervolgt hij. "Ik heb het aangegeven bij Havensteder, maar er is kennelijk niets mee gebeurd." Waarom heeft de bewoner dan niet aan bel getrokken? "Dat heb ik wel gedaan", vervolgt hij. "Ik heb het aangegeven bij Havensteder, maar er is kennelijk niets mee gebeurd." Havensteder erkent dat meerdere bewoners melding hebben gemaakt van het vermoeden van een hennepkwekerij. "Ook hebben onderhoudsmedewerkers van Havensteder de kwekerij gezien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden", vertelt een woordvoerder van de woningcorporatie. Havensteder zegt dat de meldingen allemaal zijn neergelegd bij de politie, maar die zegt niet op de zaak te kunnen reageren.